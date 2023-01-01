رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، والحياة الجديدة، والأيام)، الصادرة اليوم الأحد، استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة عزون شرق قلقيلية، وإصابات جراء اعتداءات المستوطنين في مناطق عدة، وتمديد إغلاق الضفة وغزة.

كما أبرزت: مصادقة سلطات الاحتلال على 6 مخططات استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "القدس":

- شهيد في عزون وإصابات واعتداءات واسعة للمستوطنين

- تطال 188 دونما وتشمل بناء 543 وحدة جديدة: المصادقة على 6 مخططات لتوسعة مستوطنات بالضفة

- إلغاء "التسهيلات" وتمديد إغلاق الضفة وغزة وغالانت يعزز مدن الداخل بالجيش

- مطالبات بتحقيق مستقل في استشهاد أبو جابر.. تناقضات في روايات الشرطة تثير الشكوك بشأن حادثة الدهس بتل أبيب

* "الحياة الجديدة":

- شهيد برصاص الاحتلال في عزون.. وتصاعد إرهاب المستوطنين

- نشر المزيد من جنود الاحتلال في الضفة وشرطة الاحتلال توصي بعدم السماح للمستوطنين اقتحام الأقصى في العشر الأواخر من رمضان

- الاحتلال يقر 6 مخططات استيطانية جديدة في الضفة

- تناقض الروايات بشأن الدهس في تل أبيب وعائلة السائق الشهيد تطالب بلجنة تحقيق

- تظاهرات حاشدة ضد حكومة نتنياهو وإضعاف القضاء

- إطلاق ثلاثة صواريخ من سوريا باتجاه الجولان المحتل

- الكنائس المسيحية التي تسير حسب التقويم الغربي تحتفل بـ"سبت النور"

- الأردن يحذر من التبعات الكارثية لاستمرار خرق إسرائيل الوضع القائم بالمسجد الأقصى

- "التعاون الإسلامي" تحذر من استمرار اعتداءات الاحتلال الخطيرة على الأقصى

* "الأيام":

- استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة عزون وإصابات جراء اعتداءات المستوطنين في مناطق عدة

- إسرائيل تمدد إغلاق الضفة والقطاع وتعزز الإجراءات الأمنية في مدنها

- المغرب: وقفات احتجاجية في عدة مدن تنديدا باقتحام الأقصى

- إصابة مواطنين في اعتداءات للمستوطنين جنوب بيت لحم

- إطلاق ثلاثة صواريخ من الأراضي السورية نحو الجولان المحتل

- روايات متناقضة حول عملية تل أبيب وعائلة الشهيد تطالب بلجنة تحقيق

- خلافا لرأي بن غفير.. الشرطة الإسرائيلية توصي بعدم اقتحام الأقصى في العشر الأواخر من رمضان

- الإسرائيليون يواصلون الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو وإضعاف القضاء