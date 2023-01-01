الاحتلال يغلق الموقع الأثري في سبسطية

نابلس / سما /

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الموقع الأثري في بلدة سبسطية، شمال غرب نابلس.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت الموقع الأثري وأغلقته أمام حركة المواطنين ومنعت التنقل إليه؛ وذلك تمهيدا لاقتحام المستوطنين للموقع.

وأضاف أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها في محيط البلدة ونصبت عدة حواجز في المنطقة.

وفي السياق ذاته، أغلقت قوات الاحتلال الطريق الواصل بين عصيرة الشمالية ومدينة نابلس، وشددت من إجراءاتها العسكرية قرب دوار دير شرف، وبلدة الناقورة.