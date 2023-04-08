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الاحتلال يغلق حاجز الحمرا العسكري وقرية فروش بيت دجن في الأغوار

الأحد 09 أبريل 2023 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الاغوار / سما /

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حاجز الحمرا العسكري، وقرية فروش بيت دجن، في الأغوار الوسطى.

وأفادت مصادر محلية من المنطقة، بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز من جميع الاتجاهات، كما أغلقت قرية فروش بيت دجن وكثفت من تواجدها فيها، ومنعت المواطنين من التنقل والحركة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن أعدادا كبيرة من المستوطنين بدأت بالاحتشاد عند الحاجز، للخروج في مسيرة إلى مكان مقتل مستوطنتين قبل يومين في القرية.

وتشهد مناطق مختلفة من الأغوار الفلسطينية منذ أيام حصارا واجراءات عسكرية مشددة، إضافة إلى اعتداءات من المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم.

وفي سياق آخر، قالت مصادر محلية إن الاحتلال شدد بشكل لافت، صباح اليوم الأحد، إجراءاته العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس، ما خلق أزمة مرورية خانقة.

وكانت قوات الاحتلال حفرت أمس خندقا في سهل البقيعة شرق قرية عاطوف، ووضعت بوابة حديدية على الطريق الواصل إلى الرأس الأحمر وأغلقها، لمنع تنقل المواطنين.

كما أغلقت قوات الاحتلال الطريق الواصل بين خربة ابزيق وقرية بردلة بالأغوار الشمالية بالمكعبات الإسمنتية، وأحضرت مزيدا من هذه المكعبات إلى حاجز تياسير العسكري الذي اغلقته على فترات متقطعة، وشددت من اجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

#الاحتلال #الأغوار الشمالية

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