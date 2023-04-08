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الطقس: أجواء خماسينية جافة ومغبرة اليوم وغدا

الأحد 09 أبريل 2023 09:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء خماسينية جافة ومغبرة اليوم وغدا



رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، خماسينيا غائما حاراً جافا ومغبرا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ودافئاً في معظم المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وأشارت الدائرة إلى أن الجو يستمر يوم غد الاثنين، حاراً جافا ومغبرا، وتبقى درجات الحرارة اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية حتى ساعات الظهيرة وفي ساعات المساء يطرأ انخفاض تدريجي على درجات الحرارة وارتفاع على نسبة الرطوبة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الجنوبية والشرقية وفي ساعات الليل تمتد الامطار لمعظم المناطق وتكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية احياناُ، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية وتسقط بمشيئة الله الامطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا ، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

ويوم الاربعاء، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض جوي ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها العام بحدود 9 درجات مئوية وتسقط بمشيئة الله الامطار على مختلف المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا ، الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

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