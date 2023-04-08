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إصابة مواطن في هجوم للمستوطنين جنوب بيت لحم

الأحد 09 أبريل 2023 05:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة مواطن في هجوم للمستوطنين جنوب بيت لحم



بيت لحم/سما/

 أصيب مواطن، مساء اليوم السبت، في هجوم للمستوطنين على منزله في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، أن مستوطنين هاجموا بالحجارة منزلا في منطقة "أم ركبة" جنوب الخضر لمواطن من عائلة البلبول، ما أدى إلى إصابة أحد ساكنيه .

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أغلقت، المدخل الجنوبي لبلدة الخضر.

وأفاد مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اغلقت المدخل الجنوبي "النشاش"، ومنعت حركة المركبات ما بين محافظتي الخليل وبيت لحم. وتجمهر مستوطنون عند المدخل وفي منطقة "أم ركبة".

وقال الناشط أحمد صلاح، ن العشرات من المستوطنين تجمهروا على المدخل الجنوبي للبلدة، بحماية من قوات الاحتلال، ورددوا هتافات عنصرية ضد الفلسطينيين.

وأضاف أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص وقنابل الصوت، دون أن يبلّغ عن وقوع إصابات.

من جانب آخر، أفاد الناشط مصطفى البدن، أن عشرات المستوطنين تجمعوا على الشارع الرئيس قرب بلدة تقوع شرق بيت لحم.

#اصابة #بيت لحم

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