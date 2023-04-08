جيش الاحتلال يقصف مواقع إطلاق الصواريخ في سوريا

القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، قصف مواقع إطلاق الصواريخ الثلاثة التي أطلقت باتجاه الجولان السوري المحتل.



وذكر جيش الاحتلال أنه استهدف منطقة في سوريا انطلقت منها الصواريخ تجاه "إسرائيل" بالمدفعية ومن خلال استخدام طائرات مسيرة.

وقال جيش الاحتلال في تغريدة" أن المدفعية تقصف منطقة في سوريا انطلقت منها الصواريخ تجاه إسرائيل"، مضيفا:" تقوم طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي بقصف منصات الإطلاق في سوريا التي أطلقت منها الصواريخ في وقت سابق من الليلة".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن رصد 3 عمليات إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه الجولان، لتكون بذلك عملية الإطلاق الثانية خلال أقل من 24 ساعة حيث أطلق 3 صورايخ أخرى في وقت سابق السبت، سقط أحدها في الجولان والثاني في سوريا والثالث في الأردن.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الصواريخ التي أطلقت من سوريا سقط 2 منها في منطقة مفتوحة بالجولان وسقط واحد على الحدود.



وأعلن فصيل "لواء القدس" في سوريا، مسؤوليته عن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي في الجولان السوري.



وأكد أن "استهداف مواقع الاحتلال في الجولان يأتي ردا على الاعتداءات على المسجد الأقصى.



وتوعد فصيل لواء القدس إسرائيل "برد حازم" من الجبهة الجنوبية في سوريا تجاه أي عدوان.



يذكر، أن المتحدث باسم جيش الاحتلال ، كان قد أعلن في وقت سابق، أنه تم رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية من سوريا نحو إسرائيل، سقط أحدها في الجولان والثاني في سوريا والثالث في الأردن.



وتعرضت مدن ومستوطنات شمالي فلسطين المحتلة، يومي الخميس والجمعة الماضيين، لقصفات صاروخية انطلقت من قطاع غزة وجنوبي لبنان، ردت عليها إسرائيل بقصف مواقع لفصائل فلسطينية في غزة ومناطق في جنوبي لبنان.



هذا ويتصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينية، إذ شهد المسجد الأقصى، اندلاع مواجهات بين المصلين المسلمين المرابطين فيه وقوات الاحتلال التي حاولت طردهم بقوة السلاح، وحاصرتهم في المسجد القبلي واستخدمت قنابل الغاز والصوت ضدهم ما أوقع عشرات الإصابات.