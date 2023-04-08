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للمرة الثانية خلال ساعات.. إطلاق صواريخ من سوريا نحو الجولان المحتل

الأحد 09 أبريل 2023 02:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
للمرة الثانية خلال ساعات.. إطلاق صواريخ من سوريا نحو الجولان المحتل



القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، عن رصده ثلاث قذائف صاروخية أُطلقت من الأراضي السورية نحو الجولان المحتل.

ووفق مصادر عبرية، فان 3 صواريخ قصيرة المدى أطلقت من الأراضي السورية، سقط 2 منها في منطقة مفتوحة بالجولان، وسقط 1 في المنطقة الحدودية".

وبين المتحدث باسم جيش الاحتلال أنه تم تفعيل صافرات الإنذار في بلدتي نيتور وآفني إيتان بالجولان"

وذكرت صحيفة معاريف العبرية أنه "يجري التحقق من سقوط صاروخ بشكل مباشر داخل مستوطنة بالجولان.

وأكدت مصادر عبرية أنه تم إطلاق 3 صواريخ من الأراضي السورية تجاه "إسرائيل" للمرة الثانية خلال ساعات، ‏وتم تسجيل سقوط اثنين في مناطق مفتوحة، وجرى اعتراض ثالث بواسطة القبة الحديدية، مشيرة إلى أنه لايوجد إصابات.

#سوريا #الجولان المحتل

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