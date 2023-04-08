أوستن لغالانت: ندعم أمن "إسرائيل" بعد الهجمات الصاروخية من غزة ولبنان

واشنطن/سما/

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن لنظيره الإسرائيلي يوآف غالانت دعم الولايات المتحدة الكامل لأمن "إسرائيل" بعد الهجمات الصاروخية من لبنان وغزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه غالانت مع أوستن، مساء اليوم السبت.

وبحث أوستن مع عالانت الأوضاع الأمنية في فلسطين المحتلة بعد حوادث إطلاق صواريخ من لبنان وغزة خلال اليومين الماضيين باتجاه المستعمرات الإسرائيلية.

وخلال الاتصال، دعا أوستن نظيره الإسرائيلي إلى اتخاذ خطواتٍ لضمان الهدوء، كما رحّب بالجهود التي اتخذت لوقف التصعيد عند الحدود مع لبنان وفي غزة.

وذكر بيان صادر عن مكتب غالانت أن الأخير أطلع نظيره الأمريكي على الموجة الأخيرة من الهجمات في إسرائيل، والصواريخ التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية من غزة والأراضي اللبنانية، بدعم من إيران".

ونقل البيان عن غالانت قوله، إن "المؤسسة الدفاعية (يقصد الجيش) في إسرائيل، تقوم بجهود للرد على أي تهديد ضد الإسرائيليين والقوات الإسرائيلية".

وقال إن "الجيش يعمل على تمكين حرية الصلاة داخل المسجد الأقصى"، وفق تعبيره.

ونفذت "إسرائيل" غارات قبل فجر الجمعة على جنوب لبنان وغزة، زاعمة ضرب أهداف لحركة حماس، ردا على إطلاق عشرات الصواريخ على الأراضي المحتلة من القطاع ومن جنوب لبنان.

وجاء القصف بعد إعلان "إسرائيل" أن أكثر من 30 صاروخا أُطلِقَت عصر الخميس من جنوب لبنان باتجاه الأراضي المحتلة، في قصف أوقع جريحا وأضرارا مادية، متهمة مجموعات فلسطينية بالوقوف خلفها وليس حزب الله، وذلك في تصعيد بين إسرائيل ولبنان غير مسبوق منذ 2006.