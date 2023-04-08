الجيش الأردني: انفجار صاروخ في وادي عقربا

عمان/سما/

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أنه في تمام الساعة العاشرة وخمس وعشرون دقيقة من مساء اليوم السبت، انفجر صاروخ في الهواء في منطقة وادي عقربا المحاذية للحدود السورية مما أدى إلى سقوط شظاياه في نفس المنطقة.

ووفق قناة المملكة، أكد المصدر أنّ سقوط الشظايا لم يُحدِث أيّ ضرراً بالأرواح أو الممتلكات، مشيراً إلى أن الفرق المختصة من سلاح الهندسة الملكي ستتعامل مع موقع الحادث للكشف عن أي تفاصيل أخرى.



وبين المصدر أن القوات المسلحة ماضية في مراقبة أي تطورات للأوضاع في المنطقة.

وأهابت القوات المسلحة المواطنين عدم تداول الإشاعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، دون الرجوع إلى المصدر الصحيح للمعلومة.

وفي وقت سابق أعلن "جيش" الاحتلال الإسرائيلي عن تفعيل صافرات الإنذار جنوب هضبة الجولان، بعد سماع دوي انفجار في المنطقة.

وأشار "الجيش" الإسرائيلي إلى سقوط قذيفتين من سوريا باتجاه الاراضي المحتلة، اجتازت إحداهما الحدود، وسقطت في منطقة مفتوحة جنوب الجولان المحتل. لكن وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت عن إطلاق أن ثلاثة صواريخ من سوريا في اتجاه "إسرائيل"، سقط أحدها جنوب هضبة الجولان المحتلة.

بدوره، قال المراسل العسكري للقناة "12": "سنشهد خلال الساعات المقبلة رداً إسرائيلياً على إطلاق الصواريخ من سوريا".

كذلك، أبدى بعض إعلاميي الاحتلال استيائهم من تطور الأمور في أكثر من ساحة في محيط فلسطين وداخلها، وغرّد أحد مراسلي موقع "والا العبري" في صفحته على "تويتر": "غزة، لبنان، القدس، الضفة الغربية، أراضي 48، أريحا، والآن: سوريا".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ جيش الاحتلال باشر بإرسال تعزيزات إلى شمال فلسطين، بعد التطورات الحاصلة في المنطقة.