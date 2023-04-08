  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الأردن يحذر من التبعات الكارثية لاستمرار الخرق الإسرائيلي للوضع القائم في الأقصى

السبت 08 أبريل 2023 11:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يحذر من التبعات الكارثية لاستمرار الخرق الإسرائيلي للوضع القائم في الأقصى



عمان/سما/

حذرت وزارة الخارجية الأردنية، السبت، من التبعات الكارثية لاستمرار إسرائيل في خرق الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وانتهاكاتها لحرمة الأماكن المقدسة وحق المسلمين في أداء شعائرهم الدينية في هذا الشهر الفضيل.

وحذر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي من أن قيام قوات الشرطة بانتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف والاعتداء على المصلين مجدداً في محاولة لتفريغه من المصلين، تمهيداً لاقتحامات كبيرة للمسجد، سيدفع الأوضاع نحو المزيد من التوتر والعنف الذي سيدفع ثمنه الجميع.

وقال المجالي إن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية التصعيد في القدس وفي جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة ومسؤولية التدهور الذي سيتفاقم إن لم توقف اقتحاماتها المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف وترويعها المصلين في هذه الأيام المباركة.

وقال الناطق الرسمي إن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك هي الجهة الوحيدة المخولة في إدارة شؤون الحرم وقادرة على ضمان أمنه إذا ما أوقفت إسرائيل اعتداءاتها على الأقصى، ورفعت القيود التي تفرضها عليها وعلى طاقمها، واحترمت الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات وحق المصلين في العبادة.

وأكد الناطق الرسمي أن الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف وعلى المصلين هي التي تفجر العنف وتزيد التوتر، وأن وقف إسرائيل انتهاكاتها الحرم والقانون الدولي والحق الفلسطينيين في تأدية واجباتهم الدينية سيحول دون المزيد من التوتر.

#الاردن #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

ليبرمان: الرد الإسرائيلي نكتة مضحكة..

وزير اسرائيلي للقناة 12 : سنغتال السنوار والعاروري ..

تقديرات إسرائيلية: إطلاق صواريخ الليلة.. ووزير إسرائيلي يهدد بالاغتيالات..

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم

تناقض في رواية الشرطة بشأن عملية تل أبيب: تحقيق أوليّ يؤكّد أن السلاح بلاستيكيّ

"الجهاد": ملتزمون بالهدوء ما التزم به الاحتلال..و"حماس": الاعتداءات الإسرائيلية ستفجر الأوضاع

لهذا السبب.. بن غفير يأمر بزيادة أعداد الشرطة داخل الأقصى

الأخبار الرئيسية

photo_2023-04-08_20-26-51

شهيد برصاص الاحتلال في قلقيلية

إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه الجولان المحتل

بن غفير يعارض إغلاق الحرم القدسي: "استسلام للإرهاب"

غزة: تنويه مهم حول عمل معبر كرم أبوسالم ومنفذ بيت حانون

تقديرات إسرائيلية: إطلاق صواريخ الليلة.. ووزير إسرائيلي يهدد بالاغتيالات..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم