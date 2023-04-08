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بسبب صواريخ غزة.. صحيفة عبرية: زيادة بنسبة 100% في طلبات الدعم النفسي للمستوطنين

السبت 08 أبريل 2023 11:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
بسبب صواريخ غزة.. صحيفة عبرية: زيادة بنسبة 100% في طلبات الدعم النفسي للمستوطنين



القدس المحتلة/سما/

أفادت صحيفة عبرية، اليوم السبت، بزيادة بنسبة 100% في طلبات الدعم النفسي للمستوطنين بسبب هلعهم من القذائف والصواريخ المنطلقة من قطاع غزة.


وذكرت صحيفة معاريف العبرية، مساء اليوم السبت، أن المستوطنين مصابون بالهلع ويتخوفون من الخروج من منازلهم، وذلك بسبب العمليات وإطلاق الصواريخ والقذائف من غزة إلى الداخل الإسرائيلي.



ونقلت الصحيفة عن جمعية "ناتال" وتعني "خط المساعدة الهاتفي لضحايا القلق على خلفية وطنية"، أنها تلقت زيادة بنسبة 100% في الاتصالات على خط الدعم النفسي من قبل مستوطنين، مشيرةً إلى أنهم مصابون بالهلع ويخشون مغادرة المنزل، على خلفية العمليات وإطلاق الصواريخ على الداخل الإسرائيلي.


ولفتت الجمعية الإسرائيلية إلى تلقيها عشرات المكالمات عقب إطلاق الصواريخ، يوم الخميس الماضي، حيث تلقت استفسارات من مواطنين يتخوفون من مغادرة المنزل، وأغلبهم يطلبون أدوات للتعامل مع قلق أطفالهم.


 

#المستوطنين

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