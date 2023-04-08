مستوطنون يعتدون على المواطنين غرب سلفيت

سلفيت/سما/

اعتدى مستوطنون، مساء اليوم السبت، على منازل المواطنين ومركباتهم، والمصلين في مسجد السلام ببلدة دير بلوط غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين هاجموا منازل المواطنين مركباتهم الواقعة على مدخل القرية، وقاموا بإلقاء الحجارة على المصلين داخل المسجد.

في السياق، تجمع عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، عند مداخل بلدات وقرى محافظة سلفيت.

وذكرت مصادر محلية لـ"وفا"، أن عددا من المستوطنين تجمعوا بالقرب من دوار بلدة كفل حارس وحاولوا الدخول إلى البلدة، كما تجمعوا على مدخل بلدة ياسوف شرق سلفيت، وقاموا بالاعتداء على مركبات المواطنين.