الاحتلال يغلق مدخل بيت لحم الجنوبي

بيت لحم/سما/

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، المدخل الجنوبي لبلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اغلقت المدخل الجنوبي "النشاش"، ومنعت حركة المركبات ما بين محافظتي الخليل وبيت لحم.

في السياق، تجمهر مستوطنون مساء اليوم، على مدخل الخضر الجنوبي وفي منطقة "أم ركبة".

وقال الناشط أحمد صلاح لمراسلنا، إن العشرات من المستوطنين تجمهروا على المدخل الجنوبي للبلدة المعروف بـ "النشاش".

من جانب آخر، أفاد الناشط مصطفى البدن، أن عشرات المستوطنين تجمعوا على الشارع الرئيس قرب بلدة تقوع شرق بيت لحم.