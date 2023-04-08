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4 إصابات في هجوم للمستوطنين على مركبات المواطنين قرب مدخل البيرة الشمالي

السبت 08 أبريل 2023 10:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 إصابات في هجوم للمستوطنين على مركبات المواطنين قرب مدخل البيرة الشمالي



البيرة/سما/

أصيب أربعة مواطنين، مساء اليوم السبت، خلال هجوم للمستوطنين على مركبات المواطنين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن أربعة مواطنين أصيبوا بجروح ورضوض وتضررت مركبات آخرين، في هجوم للمستوطنين على مركباتهم عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وأضافت المصادر أن مجموعة أخرى من المستوطنين تجمعت على دوار عين أيوب قرب قرية راس كركر غرب رام الله.

في السياق، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مدخل قرية ترمسعيا شمال رام الله، وعلى مدخل قرية الطيبة الشرقي شمال شرق المحافظة، وعلى بوابة النبي صالح شمال غرب المحافظة، ودققت في هويات المواطنين وفتشت في مركباتهم.

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#اصابات #المستوطنين

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