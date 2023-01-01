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غزة: تنويه مهم حول عمل معبر كرم أبوسالم ومنفذ بيت حانون

السبت 08 أبريل 2023 08:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: تنويه مهم حول عمل معبر كرم أبوسالم ومنفذ بيت حانون



غزة/سما/

أصدر كل من اللجنة الرئاسة  لتنسيق دخول البضائع لقطاع غزة، والهيئة العامة للمعابر والحدود تنويها هاما للمواطنين حول عمل معبر كرم أبو سالم ومنفذ بيت حانون "إيرز".

وأكدت اللجنة الرئاسة  لتنسيق دخول البضائع لقطاع غزة، مساء اليوم السبت، أنه لا تغيير يذكر على عمل المعبر وسيبقى كالمعتاد غداً الأحد.

ونوهت الهيئة العامة للمعابر والحدود أن منفذ بيت حانون سيفتح غدا الأحد والاثنين فقط للحالات الإنسانية والأجانب وفلسطيني الداخل  فيما سيكون مغلق أمام حركة العمال والتجار .

وجاء  تصريح اللجنة والهيئة عقب قرار وزير الجيش الإسرائيلي يؤاف غالانت تمديد إغلاق الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة وإلغاء تسهيلات شهر رمضان.

وأوضحت إذاعة الجيش، أن غالانت قرر تمديد إغلاق الضفة وغزة وإلغاء تسهيلات رمضان بناءً على التطورات الميدانية الأخيرة.

#غزة #معبر كرم أبو سالم #بيت حانون

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