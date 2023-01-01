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تقديرات إسرائيلية: إطلاق صواريخ الليلة.. ووزير إسرائيلي يهدد بالاغتيالات..

السبت 08 أبريل 2023 08:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقديرات إسرائيلية: إطلاق صواريخ الليلة.. ووزير إسرائيلي يهدد بالاغتيالات..



غزة/سما/

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، ان المؤسسة الأمنية في "إسرائيل" تقدر الليلة حدوث مواجهات في المسجد الأقصى، الأمر الذي قد يؤدي إلى موجة أخرى من التصعيد وإطلاق صواريخ.

وأفاد مراسل القناة الـ14 العبرية هيليل بيتون روزين بارتفاع مستوى التأهب الأمني تحسباً لوقوع عمليات في جميع  أنحاء البلاد.

ونقلت القناة الـ12 العبرية عن وزير الطاقة  الإسرائيلي يسرائيل كاتس قوله: "إذا استمر الوضع بمواصلة إطلاق الصواريخ، لا أحد محصن، وسنعود إلى سياسة الاغتيالات بما في ذلك قيادة حماس.

وفي سياق متصل ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أن الشرطة الإسرائيلية ستمنع اليهود من دخول الحرم القدسي في العشر الأواخر من شهر رمضان لمنع التصعيد.


 

#اسرائيل #صواريخ

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