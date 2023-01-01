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صور: الجيش اللبناني يعثر على صواريخ "أُعدت للإطلاق" في الجنوب

السبت 08 أبريل 2023 08:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور: الجيش اللبناني يعثر على صواريخ "أُعدت للإطلاق" في الجنوب



بيروت/سما/

أعلن الجيش اللبناني، السبت، العثور على صواريخ في جنوب لبنان أعدت للإطلاق وأنه يجري العمل على تفكيكها.

وقال الجيش، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، إن وحدة تابعة له “عثرت في سهل القليلة (جنوب) على منصات صواريخ وعدد من الصواريخ كانت قد أعدت للإطلاق منذ أيام (لم يذكر عددها أو نوعيتها)”.

ولفت الجيش في تغريدته التي أرفقها بعدة صور للصواريخ والمنصات إلى أنه “يجري العمل على تفكيكها”.

 

وظهر الخميس، انطلق 37 صاروخا من الأراضي اللبنانية تجاه شمالي إسرائيل، بحسب ما اعلن الجيش الإسرائيلي الذي أشار إلى أن القبة الحديدية اعترضت عدداً منها.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي قد أدان عملية إطلاق الصواريخ، معلنا أن التحقيقات جارية لكشف الفاعلين وتوقيفهم.

ولم تتبن أي جهة المسؤولية، فيما ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية (خاصة) أن التقديرات تشير إلى أن إطلاق الصواريخ جاء ردا على الأحداث الأخيرة في المسجد الأقصى.

وردا على ذلك، استهدف الجيش الإسرائيلي بقصف جوي ومدفعي مناطق مفتوحة في محيط الأراضي اللبنانية التي أطلقت منها الصواريخ، من دون وقوع خسائر بشرية.

وجاء إطلاق الصوراريخ عقب اقتحام الشرطة الإسرائيلية المصلى القبلي بالمسجد الأقصى في القدس المحتلة، فجر ومساء الأربعاء، واعتدائها على المصلين والمرابطين بالضرب واعتقال مئات منهم.

#الجيش اللبناني

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