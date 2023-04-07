وقفة تضامنية في الكويت دعمًا ونصرةً للمسجد الأقصى

الكويت/سمان

تناقلت شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر تجمع مئات المواطنين في ساحة الإرادة، أمام مبنى مجلس الأمة الكويتي وسط العاصمة الكويتية للتعبير عن تأييدهم ودعمهم للشعب الفلسطيني.



وتجمع عدد من مناصري القضية الفلسطينية، اليوم السبت، تضامنًا عقب الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى.

وعلت هتافات الجمهور المناصر في ساحة الإرادة تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وسط استنكار جميع المواطنين والمقيمين الهجوم الذي طال المسجد الأقصى.



وتأتي هذه الوقفة في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى، قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.



