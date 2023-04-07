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قوات الاحتلال تغلق طرقا في مناطق عديدة من الأغوار

السبت 08 أبريل 2023 06:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تغلق طرقا في مناطق عديدة من الأغوار



الأغوار/سما/

ا- تواصل سلطات الاحتلال، منذ ساعات الصباح، إغلاق الطرق في مناطق عديدة من الأغوار.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن جرافات تابعة للاحتلال تجوب مناطق عديدة من الأغوار، وتغلق الفتحات والطرق على طول الشارع الرئيسي المسمى "خط 90" وتضع عند بعضها مكعبات اسمنتية وبوابات حديدية.

يذكر أن سلطات الاحتلال تشدد لليوم الثاني على التوالي من إجراءاتها العسكرية في محيط طوباس، خاصة على حاجزي تياسير والحمرا، من خلال ايقاف مركبات المواطنين وتفتيشها وتدقيق البطاقات الشخصية للمارة.

وتستمر سلطات الاحتلال بإغلاق الحاجزين المذكورين كليا على فترات متقطعة منذ يوم أمس.

#الاغوار #الاحتلال

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