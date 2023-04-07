الأوقاف بغزة تصدر تنويها هاما بشأن مساعدات الأسر الفقيرة

غزة/سما/

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم السبت، تنويها هاماََ للمواطنين بشأن التسجيل لمساعدات الأسر الفقيرة .

وأكدت الأوقاف، أنها لم تصدر أي إعلان أو نشر لروابط من أجل التسجيل لمساعدات للأسر الفقيرة في قطاع غزة .

وأضافت : "أي مساعدات تقدمها الوزارة تتم من خلال الإدارة العامة للزكاة عبر لجانها المنتشرة في محافظات القطاع بصفتها الجهة الرسمية التابعة للأوقاف المختصة بذلك".

ونوهت الوزارة؛ بأن أي إجراءات تتعلق بتقديم المساعدات يتم الإعلان عنها عبر الموقع الالكتروني والمنصات الإعلامية الرسمية للوزارة، مُحذرة المواطنين من التسجيل في أي روابط مشبوهة، دون التأكد من مصدرها .