بريطانيا تدين عنف الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى

لندن/سما/

أدانت وزارة الخارجية البريطانية عنف الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، في بيان نشره موقع الوزارة الإلكتروني الجمعة: "بمناسبة حلول عيد الفصح وشهر رمضان المبارك، ندعو جميع الأطراف إلى احترام ترتيبات الوضع الراهن التاريخية في الأماكن المقدسة في مدينة القدس الشرقية، ووقف جميع الأعمال الاستفزازية".

وأضاف أن "بلاده من أشد المؤيدين لحرية الدين أو المعتقد وتدعو إلى احترام أماكن العبادة".

وتابع قائلا إننا "ندين عنف الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى، ويجب على قوات الأمن الإسرائيلية التأكد قبل قيامها بعمليات أمنية في المنطقة من أنها متسقة ومتوافقة مع القانون الدولي".

وشدد الوزير البريطاني على ضرورة اتخاذ الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني خطوات للوفاء بالالتزامات المتفق عليها في شرم الشيخ والعقبة.

واختتم كليفرلي حديثه قائلا إن "بلاده تدين أيضا الهجمات الصاروخية العشوائية من جنوب لبنان وقطاع غزة وتعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس، إلا أن الوقت قد حان لجميع الأطراف في أنحاء المنطقة لتهدئة التوتر".

وعلى مدى الأيام الثلاثة الماضية، تجددت الاقتحامات والاعتداءات على المسجد الأقصى وإخراج المصلين منه عنوة، في تصعيد إسرائيلي خطير قوبل بموجة إدانات واستنكارات إقليمية ودولية واسعة.