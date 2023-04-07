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لابيد: مسؤولية بن غفير عن "الأقصى" أدت إلى كارثة

السبت 08 أبريل 2023 05:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
لابيد: مسؤولية بن غفير عن "الأقصى" أدت إلى كارثة



القدس المحتلة/سما/


قال يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، إن من عهد بمسؤولية المسجد الأقصى لإيتمار بن غفير وزير الأمن القومي، كان يعلم أن ذلك سيؤدي إلى كارثة.


ونقل موقع "واينت" العبري، مساء الجمعة، عن لابيد قوله إن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، كان على علم بوقوع كارثة حينما قام بتعيين بن غفير وزيرا للأمن القومي.

وشدد لابيد الذي شعل سابقا منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن "هناك أشخاصا غير مسؤولين يجلسون في مجلس الوزراء".

تصريحات لابيد جاءت عقب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى، قبل يومين، عندما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، وحاولت طردهم بقوة السلاح.

#يائير لابيد #بن غفير #المسجد الاقصى

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