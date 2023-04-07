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مستوطنون يعتدون على المواطنين ويذبحون أغناما جنوب الخليل

السبت 08 أبريل 2023 05:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يعتدون على المواطنين ويذبحون أغناما جنوب الخليل



الخليل/سما/

 أصيب عدد من المزارعين، برضوض وكدمات، وذبح المستوطنون 10 رؤوس من الأغنام، اليوم السبت، خلال هجوم نفذوه على مسافر يطا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطني "متسبي يائير" و"ابناء يعقوب داليا" المقامتين عنوة على أراضي المواطنين شرق بلدة يطا جنوب الخليل، اعتدوا على المواطنين وذبحوا 10 رؤوس من الاغنام تحت حماية جيش الاحتلال.

وأفاد منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور لـ"وفا"، بأن عددا من مستوطني المستوطنتين المذكورتين اعتدوا بالضرب على رعاة الماشية ومزارعين عزّل من عائلات عبد ربه وأبو عرام والنجار، ما تسبب بحدوث عراك بالأيدي، وإصابة عدد من المزارعين

وناشد الجبور الجهات الحقوقية والدولية التدخل لوضع حد لممارسات المستوطنين، الذين يحاولون ارغام المواطنين على الرحيل من مساكنهم واراضيهم بهدف سرقتها لصالح توسيع المستوطنات.

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#الاستيطان #الخليل

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