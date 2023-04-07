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المدلل: العدو لا يفهم إلا لغة القوة ونجن أمام وحدة الجبهات والساحات

السبت 08 أبريل 2023 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
المدلل: العدو لا يفهم إلا لغة القوة ونجن أمام وحدة الجبهات والساحات



غزة / سما/

قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أحمد المدلل، إن الإدانة والشجب والاستنكار لن يوقف عدوان الاحتلال المستمر على المسجد الأقصى والمصلين والمعتكفين فيه.

وأضاف المدلل في تصريح صحفي اليوم السبت: نحن نواجه عدوًا مجرمًا لا يفهم إلا لغة القوة والبندقية، وهذا ما أكدته المقاومة من خلال ردها على جرائم الاحتلال ولم تعط الاحتلال الفرصة لتغيير قواعد الاشتباك، القصف بالقصف والدم بالدم".

وحمّل المدلل الاحتلال المسؤولية كاملة عن حالة التوتر في المنطقة مؤكدا أن الاعتداء على المصلين في المسجد الاقصى هو اعتداء على كل عربي و مسلم، وأن الدفاع عن المسجد الأقصى والمعتكفين فيه واجب شرعي على الأمة.

وبيّن أن رسالة الشعب الفلسطيني واضحة أننا نفدى المسجد الأقصى بأرواحنا وفلذات أكبادنا وبكل غالٍ ونفيس لافتا إلى أن هذا الحضور بمئات الآلاف في المسجد الأقصى للصلاة فيه تأكيد على قوة إرادة الشعب الفلسطيني في دفاعه عن المسجد الأقصى ولم ترعبه آلة الإجرام الصهيونية.

وأكد القيادي المدلل أن ما قامت به المقاومة من رد وما قام به الشباب الثائر فى الأغوار وتل أبيب وما تقوم به كتيبة جنين وكتائب المقاومة في الضفة الغربية هو تجسيد حقيقي لمعركة وحدة الساحات على أرض فلسطين، وتطور أيضا إلى وحدة الجبهات التي تجسدت في إطلاق صواريخ من لبنان تجاه مستوطنات شمال فلسطين المحتلة.

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