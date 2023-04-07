الاحتلال يدرس تمديد الإغلاق المفروض على الضفة ومعابر غزة

القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، أنّ المنظومة الأمنية في "إسرائيل" تدرس تمديد الإغلاق المفروض على الضفة ومعابر قطاع غزة، على خلفية التصعيد الأمني الأخير.

وقالت اذاعة جيش الاحتلال: "من المفترض أن ينتهي الإغلاق الذي فرض عشية عيد الفصح منتصف الليلة، لكن العمليات الأخيرة جعلتهم يفكرون في تمديد الإغلاق إلى ما بعد عيد الفصح".

ولفت موقع روترنت العبري إلى أن مؤسسة الجيش تدرس فرض عقوبات مدنية على قطاع غزة وعدم فتح المعابر لمرور العمال ونقل البضائع خلال أيام عيد الفصح.

يذكرأن إسرائيليتين قُتلتا وأصيبت والدتهما بجراح خطيرة، صباح أمس الجمعة، في عملية إطلاق نار بمنطقة الأغوار، فيما قتل سائح إيطالي وأصيب عدد من الإسرائيليين بجراح بعضهم حالتهم خطيرة، إثر عملية دهس في تل أبيب.



