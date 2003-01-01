  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"التربية" تعقد اختبار التوظيف للوظائف التعليمية والمهنية والمساندة

السبت 08 أبريل 2023 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التربية" تعقد اختبار التوظيف للوظائف التعليمية والمهنية والمساندة



رام الله/سما/

قدت وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، اختبار التوظيف للمتقدمين للوظائف التعليمية والمهنية والمساندة، وعددهم 45800 متقدم ومتقدمة.

وقالت التربية في بيان، إنه تم تنظيم الاختبار في مديريات التربية والتعليم كافة بما فيها القدس، وتوزع المشاركون على 270 قاعة بمشاركة 8 آلاف معلم ومعلمة، وإداري وإدارية، شاركوا في الإشراف على تنظيم الاختبار والمراقبة والعمليات الإدارية المرافقة، بعد أن تم سابقا الإعلان عن التقدم لطلبات التوظيف، وفرزها وتدقيقها من الوزارة وديوان الموظفين العام.

وأكدت الوزارة أن النتائج ستكون متاحة خلال الأيام القليلة المقبلة، لا سيما بعد تبني إجراءات من شأنها تسريع ذلك، ومنها أن تكون عمليات التصحيح والإدخال لأوراق الإجابات إلكترونيا، ما سيتيح المضي في الخطوات الأخرى ومنها عقد المقابلات لمجتازي الاختبارات وإعداد سجل التوظيف، معتبرة أن نجاح عقد الامتحان يتوج جهودا تواصلت على مدار الساعة.

#وزارة التربية والتعليم

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن هوية منفذ عملية تل أبيب.. صورة

أول قرار من نتنياهو عقب عملية تل أبيب

إعلام عبري: حماس تحرج "إسرائيل"..

ليبرمان: الرد الإسرائيلي نكتة مضحكة..

بالفيديو: اللحظات الأولى لعملية تل أبيب

بالفيديو: قتيل وإصابات بينها خطيرة في عملية مزدوجة وسط تل أبيب

صحيفة عبرية: نصرالله يرفع الرهان.. والأمن الإسرائيلي: حماس تلقت إذناً

الأخبار الرئيسية

وزير اسرائيلي للقناة 12 : سنغتال السنوار والعاروري ..

صاروخ

تعرّف على الصاروخ الذي استخدمته المقاومة بغزة مؤخراً ويضاهي قدرة النسخة الروسية !!

مصادر غربية: اسرائيل تخطط لتنفيذ عملية اغتيال كبيرة في غزة وسوريا

قصف

مسؤول قطري يكشف تفاصيل وساطة الدوحة بين المقاومة وإسرائيل

عملية تل أبيب

تناقض في رواية الشرطة بشأن عملية تل أبيب: تحقيق أوليّ يؤكّد أن السلاح بلاستيكيّ

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم