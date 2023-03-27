نادي الأسير: عدد المعتقلين الإداريين يسجل أعلى نسبة منذ عام 2003

رام الله/سما/

قال نادي الأسير، إن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، تجاوز حتى نهاية آذار/ مارس الماضي، (1016) معتقلا، من بينهم (6) أطفال، وأسيرة واحدة، تحت ذريعة وجود "ملف سري"، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2003.

وقال النادي، في بيان له، اليوم السبت، إن أعداد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت منذ مطلع العام الجاري بلغت نحو (800)، والنسبة الأعلى منها كانت أوامر جديدة.

ويقبع المعتقلون الإداريون في ثلاثة سجون مركزية هي: (عوفر، والنقب، ومجدو)، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية آذار الماضي في سجن (النقب) نحو (442)، وفي (عوفر) بلغ (340)، وفي سجن (مجدو) نحو (131)، فيما يقبع بقية المعتقلين في سجون أخرى.

وأضاف النادي، أن جريمة الاعتقال الإداري إحدى أبرز الجرائم وأخطرها، التي ينفذها الاحتلال بحق شعبنا، وتصاعدت بشكل ملحوظ منذ العام الماضي، مقارنة مع الأعوام القليلة الماضية، ففي شهر كانون الثاني من العام الماضي كان عدد المعتقلين الإداريين نحو (500)، وفي نهاية العام الماضي تجاوز عددهم (850).

وتابع أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أصدرت على مدار التسعة أعوام الماضية نحو 13 ألف أمر اعتقال إداري، وكانت أعلى نسبة خلال العام الماضي، مقارنة مع السنوات القليلة الماضية حيث بلغ عدد الأوامر (2409).

ولفت إلى أن 80% من المعتقلين الإداريين، هم معتقلون سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال ومنها رهن الاعتقال الإداري.

من الجدير ذكره، أن سلطات الاحتلال تلجأ للاعتقال الإداري، ضد من لا تستطيع أن توجه بحقه لائحة اتهام وذلك بذريعة وجود ملف سري، وكإجراء (انتقامي)، مستندة بذلك إلى قانون الطوارئ التي ورثته عن الانتداب البريطاني، وتتواطأ محاكم الاحتلال عبر قراراتها، في ترسيخ هذه الجريمة عبر تنفيذ أوامر مخابرات الاحتلال.

واستعرض نادي الأسير حالة المعتقل وائل عبد الحافظ عوضات (51 عاما) من مخيم عقبة جبر أريحا، الذي اعتقل في 27/3/2023 وصدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 6 أشهر.

وعوضات، هو والد الشهيدين إبراهيم ورأفت عوضات، اللذين استشهدا في السادس من شباط/ فبراير من العام الجاري إلى جانب ثلاثة شهداء آخرين، كما أنه والد المعتقل عبد الحافظ عوضات (23 عاما)، المعتقل منذ الأول من آذار/ مارس، والذي تعرض لتحقيق قاس في معتقل (عوفر)، ولا يزال موقوفا.

تعرضت عائلة عوضات لسياسة العقاب الجماعي، ولعمليات تنكيل متكررة من خلال اقتحام منزلها والتنكيل بهم، وتهديدهم، ففي الرابع من شباط/ فبراير 2023، داهمت قوات الاحتلال منزل العائلة، وقامت بهدم واجهته.

وكان المعتقل عوضات، قد تعرض للاعتقال عدة مرات سابقا، منذ سنوات التسعينيات، وكذلك عام 2006، وأمضى ما مجموعه عامين، وهو متزوج وأب لستة من الأبناء والبنات.