  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بالأسماء.. الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

السبت 08 أبريل 2023 03:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء.. الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد



غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الأحد.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن السفر سيكون للحافلة الأولى من كشف المسافرين رقم (2023/14)، إضافة إلى الحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/14).

ونوهت لضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، مطالبة المسافرين بالتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ودعت المسافرين لإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2023، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كما طالب المسافرين بإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

#معبر رفح #السفر

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن هوية منفذ عملية تل أبيب.. صورة

أول قرار من نتنياهو عقب عملية تل أبيب

إعلام عبري: حماس تحرج "إسرائيل"..

ليبرمان: الرد الإسرائيلي نكتة مضحكة..

بالفيديو: اللحظات الأولى لعملية تل أبيب

بالفيديو: قتيل وإصابات بينها خطيرة في عملية مزدوجة وسط تل أبيب

صحيفة عبرية: نصرالله يرفع الرهان.. والأمن الإسرائيلي: حماس تلقت إذناً

الأخبار الرئيسية

وزير اسرائيلي للقناة 12 : سنغتال السنوار والعاروري ..

صاروخ

تعرّف على الصاروخ الذي استخدمته المقاومة بغزة مؤخراً ويضاهي قدرة النسخة الروسية !!

مصادر غربية: اسرائيل تخطط لتنفيذ عملية اغتيال كبيرة في غزة وسوريا

قصف

مسؤول قطري يكشف تفاصيل وساطة الدوحة بين المقاومة وإسرائيل

عملية تل أبيب

تناقض في رواية الشرطة بشأن عملية تل أبيب: تحقيق أوليّ يؤكّد أن السلاح بلاستيكيّ

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم