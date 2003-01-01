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الاتحاد الأوروبي: من حق "إسرائيل" الدفاع عن نفسها

السبت 08 أبريل 2023 03:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي: من حق "إسرائيل" الدفاع عن نفسها



رام الله / سما /

ندد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم السبت، بتصاعد العنف بين إسرائيل والفلسطينيين، وحث كافة الأطراف على التحلي بضبط النفس والهدوء أثناء فترة الأعياد الراهنة.

وقال بوريل في بيان: "من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها. وفي الوقت نفسه ينبغي أن يكون أي رد فعل متناسبا. يدعو الاتحاد الأوروبي إلى وقف العنف الدائر على الفور. يجب فعل كل شيء لمنع اتساع نطاق الصراع".

وأضاف: "نحث جميع الأطراف على التحلي بالحد الأقصى من ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد والالتزام بالهدوء خلال فترة الأعياد الدينية الراهنة".

#الاتحاد الأوروبي #إسرائيل

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