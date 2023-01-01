حراك المعلمين يؤكد مواصلة الإضراب ويدعو لاعتصام غدا الأحد

رام الله / سما /

أكد حراك المعلمين الموحد، الاستمرار في الإضراب من الطابور الصباحي مع إثبات الوجود، والمغادرة في أي وقت يريده المعلم لجميع المراحل بما فيها "التوجيهي".

ودعا الحراك في بيان له، المعلمين والمعلمات وأولياء أمور الطلبة ووجهاء العشائر وكافة شرائح المجتمع إلى الاعتصام أمام مديريات التربية المركزية في كافة المحافظات، يوم الأحد المقبل من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الحادية عشر صباحًا بنفس البرنامج المكاني للاعتصامات السابقة أمام المديريات المركزية.

كما دعا إلى توثيق وقفة تضامنية أمام المدارس صبيحة يوم الإثنين المقبل، بالصور ونشرها على مجموعة الحراك على الفيسبوك للتأكيد على الاستمرار في الحراك حتى نيل المطالب المشروعة تامة غير منقوصة، ورفض فتات اتفاق هزيل لم تنفذه الحكومة.

وأكد على مقاطعة اختبار التوجيهي وإجراءاته من مراقبة وتصحيح، ومقاطعة كافة الدورات التدريبية والأعمال المكتبية والإدارية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم

ووجه رسالة للحكومة، أكد فيها أنها أساءت تقدير مدى صبر وعزم وثبات المعلمين بعد مراهنتها على كسرهم وإذلالهم، وتوقعها انقسامهم، وهو الخطأ الذي تم ارتكابه، وأنه لا حل إلا بتحقيق المطالب العادلة التامة غير منقوصة.