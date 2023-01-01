كشف تطورات الحالة الصحية لمستوطنة أُصيبت بعملية إطلاق النار في الأغوار

القدس المحتلة / سما /

كشف مستشفى "هداسا"، اليوم السبت، عن تطورات الحالة الصحية للمستوطنة البالغة من العمر (48 عامًا)، التي أصبت صباح أمس الجمعة، إثر عملية إطلاق نار بالقرب من مفرق الحمرا شمال الضفة الغربية، مشيرة إلى أنها ما زالت حرجة.

وحسب ما أوردته صحيفة "هآرتس" العبرية، نقلًا عن إدارة المستشفى، بينت أنها لا تزال تخضع تحت التنفس الصناعي والتخدير التام في وحدة العناية المركزة، بعد أن خضعت لعملية جراحية في العظام الليلة الماضية.

يُذكر أنّ جيش الاحتلال، أعلنت يوم الجمعة، عن مقتل مستوطنتين وإصابة ثالثة بجروح خطيرة جراء إطلاق نار على سيارتهم عند مفترق الحمرا في منطقة الأغوار.