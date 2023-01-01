"أكسيوس": إسرائيل خلصت لأن لا مصلحة لها بصراع إقليمي وفضلت ضرب حماس بدلا من حزب الله

القدس المحتلة/ سما/

ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن نقاش وزراء حكومة بنيامين نتنياهو خلص إلى أن إسرائيل "لا مصلحة لها بالانجرار لصراع إقليمي".

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين اثنين بوزارة الجيش (لم يسمّهما) قولهما إن "إسرائيل ركزت ضرباتها (الخميس) في قطاع غزة ولبنان على أهداف لحركة حماس في محاولة لتجنب صراع أوسع مع جماعة حزب الله".

ولدى مناقشتهم سبل الرد على رشقة الصواريخ التي أطلقت من لبنان ظهر الخميس، خلص الوزراء الإسرائيليون إلى أن تل أبيب ليس لديها مصلحة بالانجرار إلى حرب في لبنان قد تتحول فيما بعد إلى صراع إقليمي، حسب المصدر نفسه.

وليلة الخميس/الجمعة شنت طائرات إسرائيلية سلسلة غارات على عدد من الأهداف في قطاع غزة، فيما أعلنت فصائل فلسطينية عن تصديها للطائرات بصواريخ أرض - جو.

وردت الفصائل الفلسطينية، بإطلاق رشقات من الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

والخميس، انطلق 37 صاروخا من الأراضي اللبنانية تجاه إسرائيل، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنها أطلقت تجاه منطقة الجليل (شمالا).

ولم تتبن أي جهة المسؤولية، فيما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية (خاصة) أن التقديرات تشير أن إطلاق الصواريخ جاء ردا على الأحداث الأخيرة في المسجد الأقصى.