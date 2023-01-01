القناة 13 العبرية : اعداء اسرائيل ادركوا نقاط ضعفها وأمامنا أيام سوداء

القدس المحتلة/ سما/

كشفت القماة 13 العبرية عن أن التقديرات الأمنية تشير الى أسرائيل ستكون أمام واقع جديد لإدراك أعدائها نقاط الضعف لديها.

وقال المراسل العسكري للقناة 13 العبرية ألون بن دافيد: "سنكون أمام واقع جديد في ظل إدراك "أعدائنا" نقاط ضعفنا الحالية، لذلك سيستمرون في تحدي "إسرائيل".

وأضاف المراسل ألون بن دافيد :"تقديرات الأجهزة الأمنية "الإسرائيلية" تتسم بالسوداوية وتشير إلى بقاء احتمالات التصعيد خلال الأيتام المتبقية من رمضان، لكن التوتر لن ينتهي بانتهاء رمضان".

وكانت وقعت، أمس الجمعة، عمليتين فدائيتين في الأغوار و"تل أبيب"، حيث أسفرتا عن ثلاثة قتلى "إسرائيليين" و8 مصابين بعضهم بجراح خطيرة.

جدير ذكره أنه أُطلقت رشقة صاروخية كبيرة تقدر بـ35 صاروخة باتجاه الجليل المحتل، ما أحدث حالة من الصدمة لدى الأجهزة الأمنية الصهيونية من حجم المفاجأة بفتح ساحة قتال جديدة في ظل الساحات الموجودة أصلاً غزة والضفة والقدس والداخل المحتل.