نتنياهو يصدر تعليمات جديدة للشرطة والجيش تبدأ غداً الأحد

القدس المحتلة / سما /

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الليلة الماضية، تعليمات جديدة للشرطة والجيش، وذلك عقب العملية المزدوجة في تل أبيب.

وذكر مكتب نتنياهو، أنّ رئيس الوزراء مطلع على تفاصيل العملية، وأصدر تعليماته لشرطة الاحتلال بتجنيد سرايا حرس حدود احتياط وللجيش بتجنيد قوات إضافية لمواجهة العمليات.

قالت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، صباح اليوم السبت ، إنه "بناءً على توجيهات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتقييم الوضع الراهن الذي أجراه وزير الأمن القومي ومفوض الشرطة وقائد حرس الحدود، سيتم حشد 4 سرايا من الاحتياط التابع لحرس الحدود بشكل فوري اعتبارا من يوم غدٍ الأحد.

وأضافت الهيئة، أن "هناك ستة سرايا من قوات الاحتياط التابعة لحرس الحدود تعمل بالفعل في لواء القدس ومحيطها وفي اللد، وستنضم السرايا الأربع التي سيتم تجنيدها إلى هذه القوات".

وأشارت إلى أن السرايا الإضافية التي سيتم استدعاؤها ستعمل على زيادة التواجد وتعزيز الأمن في مراكز المدن والمراكز المزدحمة.

يذكر أنّ وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت مساء أمس الجمعة، بمقتل إسرائيلي وإصابة آخرين، بينهم خطيرة، جراء عملية دهس وإطلاق نار في “تل أبيب”.

وذكرت وسائل الإعلام أن عملية إطلاق النار في وقعت في شارع كويفمان.

وأشارت مصادر إسرائيلية عن استشهاد منفذ العملية بعد إطلاق الرصاص الحي عليه بشكل مباشر ومتعمد.