إحصائية حركة السفر عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

غزة / سما /

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (2-7 أبريل 2023).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 9031 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 11334 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 8941 مواطناً و70 أجنبيا، و20 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 11231 مواطناً، و70 أجنبيًا، و20 من فلسطينيي الداخل، و3 وفيات ممن كانوا يتعالجون في الضفة والداخل المحتل.