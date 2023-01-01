رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة، اليوم السبت، وقوع عشرات الإصابات خلال قمع مسيرات الجمعة والتصدي لاقتحامات الاحتلال في أنحاء متفرقة من الضفة.

كما تناولت الصحف، تأدية 130 ألفا صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في الأقصى رغم القمع والتشديد الاحتلالي.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- عدوان جوي احتلالي على غزة وجنوب لبنان وأضرار جسيمة بمنازل وممتلكات في القطاع

- 3 قتلى في عمليتين بالأغوار وتل أبيب واستشهاد شاب

- الصين: على المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته تجاه الشعب الفلسطيني

- 130 ألفا يصلون الجمعة في الأقصى رغم القمع والتشديد الاحتلالي

- إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة

- أهالي إقرث يحيون «الجمعة العظيمة» وسط أنقاض قريتهم

- شرطة الاحتلال تعتدي على وقفة في أراضي الـ 48 "وتدفيع الثمن" الإرهابية تحرق مركبات وتخط شعارات عنصرية في كفر قاسم

- منصور: خيار إسرائيل الدائم هو الحرب والدوس على القانون الدولي وحقوق الإنسان

* "الأيام":

- جنين: إصابات بالرصاص والاختناق في قريتي برقين وطورة

- تل أبيب: قتيل وخمسة مصابين بعملية إطلاق نار ودهس واستشهاد المنفذ

- مقتل مستوطنتين خلال عملية في الأغوار والاحتلال يشن حملة بحث عن المنفذين

- نابلس: الاحتلال يشدّد حصاره لبلدة بيتا

- إسرائيل تعلن هدوء جبهة القطاع بعد غارات وقصف مدفعي عنيف

- إسرائيل تضرب "مواقع" فلسطينية في لبنان ردّاً على رشقات الصواريخ

- المستوطنون يعربدون في مواقع عدة

- إصابة عشرات المواطنين خلال قمع مسيرات الجمعة والتصدي للاقتحامات

- قذيفة هاون تزامناً مع اجتماع نتنياهو بمستوطني "غلاف غزة"

- الأردن: مسيرات ووقفات تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على الأقصى

- الكنائس المسيحية الغربية تحيي "الجمعة العظيمة"

- 130 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في الأقصى رغم تضييقات الاحتلال

* "القدس":

- 3 قتلى و6 جرحى في عمليتي إطلاق نار ودهس بتل أبيب والأغوار

- إصابات خلال مسيرات ومواجهات في أنحاء الضفة

- 130 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في الأقصى ومسيرات حاشدة بالقطاع والداخل والأردن تنديدا بالعدوان على المسجد

- إسرائيل تسقط مسيرة من لبنان

- هدوء حذر يسود غزة بعد تبادل إطلاق نار غير مسبوق

- رئيس «الموساد» طالب باستهداف لبنان وحزب الله

- الكنائس التي تسير على "الحساب الغربي" تحتفل اليوم بـ"سبت النور"