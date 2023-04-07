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الاحتلال يقتحم طولكرم ويغلق الطرق أمام بلدة الخضر جنوب بيت لحم

السبت 08 أبريل 2023 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقتحم طولكرم ويغلق الطرق أمام بلدة الخضر جنوب بيت لحم



طولكرم / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت ، مدينة طولكرم وسط مواجهات عنيفة دون التبليغ عن وقوع اصابات.

وذكرت مراسلتنا، أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي، وتمركزت في محيط مخيم نور شمس، ونشرت قناصتها في المنطقة المقابلة للمخيم.

ومن جهة اخرى أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، الطريق الرئيسي الموصل إلى البلدة القديمة في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وقال مراسلنا: إن قوات الاحتلال أغلقت منطقتي "التل" ودوار ستاد الخضر، ومنعت سيارات المواطنين من الخروج أو الدخول من وإلى الريف الغربي.

يشار إلى أن المنطقتين تشهدان منذ أيام مواجهات مع قوات الاحتلال .

#بلدة الخضر #طولكرم #الاحتلال

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