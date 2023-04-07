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قطر تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان

السبت 08 أبريل 2023 01:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قطر تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان



الدوحة/سما/

أدانت وزارة الخارجية القطرية بشدة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجنوب لبنان، وحملت تل أبيب مسؤولية اتساع دائرة العنف.
ودعت الوزارة كافة الأطراف إلى وقف التصعيد والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط وتدعو جميع النفس.

وحملت الخارجية القطرية "إسرائيل" وحدها مسؤولية اتساع دائرة العنف بسبب إجراءاتها المستفزة في المسجد الأقصى المبارك الأمر الذي حذرت منه الدوحة.

كما شددت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها السافرة للقانون الدولي وحملها على احترام قرارات الشرعية الدولية.

وجددت الخارجية موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.

#قطر #غزة #لبنان

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