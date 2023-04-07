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الكويت تدين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على شعبنا

الجمعة 07 أبريل 2023 11:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكويت تدين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على شعبنا



الكويت/سما/

 أدانت الكويت، اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على الشعب الفلسطيني.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية في بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة، عن "إدانة وإستنكار دولة الكويت للاعتداءات المستمرة لسلطات الإحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق".

وأضافت: "تحمل دولة الكويت إسرائيل المسؤولية الكاملة للتصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة نتيجة اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى الشريف وإعتدائها على المصلين المعتكفين وطردهم بقوة السلاح".

وأكدت على "رفض دولة الكويت التام لهذه الإعتداءات المتواصلة والتصعيد الممنهج والانتهاكات والجرائم الإسرائيلية الخطيرة التي تشكّل خرقا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية وإستفزازا لمشاعر المسلمين كافة".

وجددت الكويت دعوتها للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته "لوقف العنف والتجاوزات الإسرائيلية المتكررة والعمل على توفير الحماية الكاملة للمصلين في المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني الشقيق ومقدسات المسلمين".

#الكويت

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