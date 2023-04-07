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القدس: الكنائس المسيحية تحيي "الجمعة العظيمة"

الجمعة 07 أبريل 2023 11:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس: الكنائس المسيحية تحيي "الجمعة العظيمة"



القدس المحتلة/سما/

أحيت الكنائس المسيحية التي تسير حسب التقويم الغربي، يوم "الجمعة العظيمة".

وترأس بطريرك القدس للاتين بييرباتيستا بيتسابالا قداسا في كنيسة القيامة في القدس المحتلة، بمعاونة لفيف من المطارنة والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات، وبمشاركة أبناء شعبنا المسيحيين ممن تمكنوا من الوصول إلى المدينة المقدسة رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي وحواجزه العسكرية، وعدد من الحجاج الأجانب.

كما شارك المئات من المصلين في مسيرة "درب الصليب" في "طريق الآلام" بالبلدة القديمة، وصولا إلى كنيسة القيامة، مرددين الصلوات والتراتيل الدينية الفصحية.

وشهدت سائر الكنائس التي تسير حسب التقويم الغربي في القدس وبيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور وأريحا، قداديس وصلوات ودورات دينية خاصة بالمناسبة.

وتحتفل الكنائس المسيحية الغربية، يوم غد، بالسبت المقدس والعشية الفصحية، الذي يسبقل الاحتفال بعيد الفصح المجيد، يوم الأحد.

يذكر أن مختلف الكنائس المسيحية في محافظات: رام الله ونابلس وجنين، تحتفل بعيد الفصح المجيد موحّدة حسب التقويم الشرقي.

#الكنائس المسيحية

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