أول قرار من نتنياهو عقب عملية تل أبيب

القدس المحتلة/سما/
ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ، مساء اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراءعلى علم بتفاصيل الهجوم الذي وقع في تل أبيب وأسفر عن قتيل وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وأضاف المكتب في بيان تداولته وسائل إعلام إسرائيلية أن:" نتنياهو أصدر تعليماته لشرطة إسرائيل بتعبئة جميع قوات حرس الحدود والاحتياط والجيش الإسرائيلي لتعبئة قوات إضافية لمواجهة الهجوم، ودعا الإسرائيليين إلى الانصياع لتعليمات قوات الأمن."
وذكرت إذاعة جيش الاحتلال: " تنفيذًا لتعليمات نتنياهو، حرس الحدود يعلن استدعاء 6 كتائب احتياط بشكل فوري و4 أخرى يوم الأحد المقبل.