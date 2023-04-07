  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

أول قرار من نتنياهو عقب عملية تل أبيب

الجمعة 07 أبريل 2023 10:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول قرار من نتنياهو عقب عملية تل أبيب



القدس المحتلة/سما/

ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ، مساء اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراءعلى علم بتفاصيل الهجوم الذي وقع في تل أبيب وأسفر عن قتيل وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأضاف المكتب في بيان تداولته وسائل إعلام إسرائيلية أن:" نتنياهو أصدر تعليماته لشرطة إسرائيل بتعبئة جميع قوات حرس الحدود والاحتياط والجيش الإسرائيلي لتعبئة قوات إضافية لمواجهة الهجوم، ودعا الإسرائيليين إلى الانصياع لتعليمات قوات الأمن."

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال: " تنفيذًا لتعليمات نتنياهو، حرس الحدود يعلن استدعاء 6 كتائب احتياط بشكل فوري و4 أخرى يوم الأحد المقبل.

#نتنياهو #عملية تل أبيب

الأكثر قراءة اليوم

أسعار صرف العملات

إعلام عبري: حماس تحرج "إسرائيل"..

ما هي قرارات الكابينت للرد على اطلاق الصواريخ من لبنان ؟

صحيفة عبرية: نصرالله يرفع الرهان.. والأمن الإسرائيلي: حماس تلقت إذناً

قيادي بحماس: الحركة غير مسؤولة عن صواريخ لبنان

لبنان : عدوان إسرائيلي على جنوبي مدينة صور

بن غفير يهاجم المعارضة والأخيرة ترد..

الأخبار الرئيسية

photo_2023-04-07_20-26-58

الكشف عن هوية منفذ عملية تل أبيب.. صورة

photo_2023-04-07_20-06-15

بالفيديو: قتيل وإصابات بينها خطيرة في عملية مزدوجة وسط تل أبيب

هل انتهت جولة التصعيد في غزة ولبنان؟

قيادي بحماس: الحركة غير مسؤولة عن صواريخ لبنان

photo_2023-04-07_18-13-21

صحيفة عبرية: نصرالله يرفع الرهان.. والأمن الإسرائيلي: حماس تلقت إذناً

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم