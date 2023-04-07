أول قرار من نتنياهو عقب عملية تل أبيب

القدس المحتلة/سما/

ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ، مساء اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراءعلى علم بتفاصيل الهجوم الذي وقع في تل أبيب وأسفر عن قتيل وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأضاف المكتب في بيان تداولته وسائل إعلام إسرائيلية أن:" نتنياهو أصدر تعليماته لشرطة إسرائيل بتعبئة جميع قوات حرس الحدود والاحتياط والجيش الإسرائيلي لتعبئة قوات إضافية لمواجهة الهجوم، ودعا الإسرائيليين إلى الانصياع لتعليمات قوات الأمن."

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال: " تنفيذًا لتعليمات نتنياهو، حرس الحدود يعلن استدعاء 6 كتائب احتياط بشكل فوري و4 أخرى يوم الأحد المقبل.