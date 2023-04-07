مقتل مستوطن وإصابة 7 آخرين في عملية مزدوجة وسط تل أبيب

تل أبيب/سما/

قتل مستوطن إسرائيلي، وأصيب 7 آخرين من بينهم 3 إصابات ميؤوس منها في عملية دهس وإطلاق نار وسط مدينة تل أبيب.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن العملية، نُفِّذت في مكانين على الأقل.

وذكرت قناة كان العبرية بأن شخص هاجم بسيارته مستوطنين قرب شاطئ تل أبيب مما أصيب 6 بجراح خطيرة.

وبعد مضي وقت قصير على العملية أعلنت الطواقم الطبية الإسرائيلية عن مقتل أحد المصابين.

وأشارت المصادر العبرية إلى أن المنفذ بدأ بالدهس في أكثر من مكان، ثم نزل من السيارة وبدأ بإطلاق النار.

ولاحقت الشرطة الإسرائيلية المنفذ وأطلقت عليه النار. وأشارت قناة كان العبرية إلى أن حالته الصحية خطيرة.

وأفاد شهود عيان من مكان العملية بأن خلل أصاب سلاح المفذ، وإلا لوقعت مجزرة في متنزه أطلق النار على الجالسين فيه.