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إعلام إسرائيلي: انتهاء الهجمات على غزة ولبنان

الجمعة 07 أبريل 2023 08:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي: انتهاء الهجمات على غزة ولبنان



القدس المحتلة/سما/

تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، عن انتهاء الهجمات على قطاع غزة ولبنان.

ونقلت قناة كان العبرية، عن مسؤولون إسرائيليون كبار قولهم أن"جولة الغارات في لبنان و قطاع غزة انتهت طالما لم يتجدد إطلاق صواريخ.

وذكرت القناة  أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى في الشمال، واحتمال ألا تنتهي الجولة التصعيدية الحالية.

وفي سياق متصل نقل المراسل السياسي الإسرائيلي الموثوق باراك رافيد عن مصادر في مكتب نتنياهو أن الجولة الحالية انتهت والتصعيد أصبح ورائنا، لا أحد معني بالتصعيد.

وأضاف: "حزب الله أرسل عبر وسطاء منهم فرنسا أنه لا علاقة له بإطلاق الصواريخ كما أنه لا علم له مسبقًا بما جرى وأنه ينسق مع الحكومة اللبنانية

ونقل رافيد عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها أن الكابنيت أجمع بالأمس على تحييد حزب الله عن الأحداث والرد فقط على حماس وكان هناك تقديرات حتى أنه لو قصفت أهداف لحماس فإن الحزب اللبناني لن يرد على عكس تهديداته السابقة.

يتبع..

#غزة #لبنان

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