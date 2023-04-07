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إعلام: المستوطنتان القتيلتان في عملية الأغوار بريطانيتان

الجمعة 07 أبريل 2023 08:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام: المستوطنتان القتيلتان في عملية الأغوار بريطانيتان



لندن/سما/

نقلت محطة سكاي نيوز عن مسؤول بريطاني لم تذكر اسمه أن المستوطنتين الشقيقتين اللتين قتلتا في الضفة الغربية المحتلة اليوم الجمعة كانتا بريطانيتين.

وفي وقت سابق اليوم، أُعلن عن مقتل  امرأتين “في العشرينات من العمر وقُدمت الرعاية الطبية لامرأة في الأربعينات في حالة خطرة جدا”. وقال بيان إن القتيلتين شقيقتان والجريحة هي والدتهما. وأوضح أنهن “من مستوطنة إفرات” جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه “تم إطلاق النار على سيارة عند مفرق الحمرا” في شمال غور الأردن وهي منطقة فيها تجمع استيطاني وتحتلها إسرائيل منذ 1967. وأضاف أن الجنود قاموا “بإغلاق المنطقة وبدأوا بملاحقة المنفذين”.

وجاء ذلك خلال عيد الفصح اليهودي وغداة اعتداء قوات الاحتلال بعنف على المصلين في المسجد الأقصى في القدس المحتلّة.

#بريكانيا

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