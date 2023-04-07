  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

رئيس مجلس الأمة الكويتي يطالب بتحرك عربي سريع ضد الإسرائيليين

الجمعة 07 أبريل 2023 07:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس مجلس الأمة الكويتي يطالب بتحرك عربي سريع ضد الإسرائيليين



الكويت/سما/

 دعا رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم إلى تفعيل كل وسائل التضامن والمؤازرة مع الشعب الفلسطيني، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي.


وقال الغانم اليوم الجمعة في تصريح صحافي إن “استمرار الغطرسة الصهيونية وانتهاكاتها في الأقصى وغيره من الأماكن يستدعي تحركا عربيا سريعا لا يستهدف العرب والمسلمين فقط بل يشمل العالم بأسره لفضح ممارسات هذا الكيان المحتل”.

 

وأضاف أن سلسلة الاعتداءات الآثمة التي استهدفت المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى والعمليات العسكرية الصهيونية التي استهدفت غزة ومناطق في جنوب لبنان فجر اليوم “دليل جديد على استحالة السلام مع هذا العدو الذي لا يعرف إلا لغة الاعتداء، الأمر الذي يتطلب تفعيل ثقافة المقاومة بكل أنواعها وتفعيل آليات التضامن المختلفة مع الشعب الفلسطيني المرابط”.

 

ودعا إلى “أهمية تدشين حملات تضامن واسعة سياسية ومالية وإغاثية وإعلامية تهدف إلى تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وفضح ممارسات الكيان المحتل أمام العالم والمجتمع الدولي”.

#الكويت

الأكثر قراءة اليوم

أسعار صرف العملات

ما هي قرارات الكابينت للرد على اطلاق الصواريخ من لبنان ؟

إعلام عبري: حماس تحرج "إسرائيل"..

النخالة يوعز لمقاتلي الجهاد الاسلامي بالاستعداد للرد على أي عدوان اسرائيلي

لبنان : عدوان إسرائيلي على جنوبي مدينة صور

هنية من بيروت : نحذر الاحتلال من التمادي في عدوانه على المسجد الاقصى

غانتس: حزب الله وحماس سيدفعان الثمن

الأخبار الرئيسية

قيادي بحماس: الحركة غير مسؤولة عن صواريخ لبنان ولا نعرف من أطلقها

إعلام إسرائيلي: انتهاء الهجمات على غزة ولبنان

photo_2023-04-07_18-13-21

صحيفة عبرية: نصرالله يرفع الرهان.. والأمن الإسرائيلي: حماس تلقت إذناً

photo_2023-04-07_16-31-05

إعلام عبري: حماس تحرج "إسرائيل"..

بن غفير يهاجم المعارضة والأخيرة ترد..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم