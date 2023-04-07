أبو مرزوق يبحث مع بوغدانوف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان

بيروت/سما/

بحث رئيس مكتب العلاقات الدولية لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، اليوم الجمعة، مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي ميخائيل بوغدانوف، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان وضرورة وقفه بشكل فوري، والاعتداءات المتواصلة بحق المسجد الأقصى المبارك.

وأكد أبو مرزوق خلال اتصال هاتفي أجراه مع بوغدانوف، أن الشعب الفلسطيني متمسكاً بحقوقه، وحركة "حماس" ستدافع عن الشعب الفلسطيني بكافة السبل المتاحة.

كما واستعرض أبو مرزوق جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

من جانبه، عبّر بوغدانوف عن موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، مستعرضاً الجهود التي تبذلها بلاده في هذا الصدد مع الأطراف المعنية.

وأكد بوغدانوف أنه على أعضاء لجنة القدس، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وجامعة الدول العربية مسؤولية خاصة اتجاه ما يجري.