جيش الاحتلال يسقط طائرة مسيرة قادمة من لبنان

بيروت/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، اسقاط طائرة مُسيرة قادمة من لبنان اخترقت الأجواء الإسرائيلية وقام باعتراضها على الفور.

وبحسب بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال في بيان له: "في وقت سابق من اليوم رصدت قوات الجيش طائرة مُسيرة قادمة من لبنان اخترقت الأجواء الإسرائيلية، وقامت باعتراضها وإسقاطها، وكانت تحت الرصد طيلة الحادث".

وتابع: "الطائرة المسيرة اخترقت أجواء مستوطنة زرعيت، وقامت وحدة التحكم والرصد التابعة للجيش برصدها وإسقاطها على الفور".

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل من أجل من أي انتهاك للسيادة الإسرائيلية.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر أمنية قولها: " أن الطائرة المسيرة التي أسقطها الجيش تابعة لحزب الله اللبناني"