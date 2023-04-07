أردوغان يدعو إلى ضرورة توحد العالم الإسلامي ضد الاعتداءات الإسرائيلية في فلسطين

أنقرة/سما/

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ضرورة توحد العالم الإسلامي إزاء الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة في فلسطين.



جاء ذلك في اتصال هاتفي بين أردوغان ونظيره الإيراني حسن روحاني وفق بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، اليوم الجمعة، بحسب وكالة "الأناضول" الرسمية.



وتطرق الرئيسان إلى "العلاقات الثنائية، وتطورات إقليمية في مقدمتها اعتداءات إسرائيل على المسجد الأقصى بالقدس المحتلة"، وفق نص البيان.



وشدد الرئيس التركي خلال الاتصال "على أهمية وحدة العالم الإسلامي إزاء الهجمات الإسرائيلية المتصاعدة المنافية للإنسانية في فلسطين، وخاصة في المسجد الأقصى".



وأكد أردوغان على "ضرورة تغليب الحكمة للحيلولة دون دوامة عنف جديدة، وأنه سيكون من المفيد اتخاذ مبادرات لتوجيه جميع الأطراف إلى تحكيم لغة العقل والمنطق".



كما دعا إلى مواصلة الجهود المشتركة "للحفاظ على وضع الأماكن المقدسة في المحافل الدولية، وفي مقدمتها منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة".





وأكد أردوغان "أهمية إظهار هذه الوحدة في مواجهة أحداث حرق نسخ من القرآن الكريم التي حدثت مؤخرا في بعض المدن الأوروبية، خاصة أمام السفارات التركية".



