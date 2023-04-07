بن غفير يهاجم المعارضة والأخيرة ترد..

القدس المحتلة/سما/

هاجم وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير المعارضة الإسرائيلية عقب الأوضاع الأمنية المتصاعدة في قطاع غزة ولبنان.

ونقلت صحيفة هآرتس العبرية ، مساء اليوم الجمعة، عن بن غفير قوله: "أن المعارضة شجعت أعداءنا على خوض مواجهة عسكرية ضدنا."

وأضاف بن غفير: "إسقاط الحكومة ليس خيارا وإصلاح الواقع الأمني الذي تركته لنا الحكومة السابقة سيستغرق وقتا طويلا.

وهاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إيتمار بن غفير قائلاً: "وزير شؤون التيك توك بن غفير، نشر تغريدة يتهرب فيها من المسؤولية ويبحث عن أشخاص يحملهم إخفاقاته".

ورد وزير الجيش الإسرائيلي السابق وعضو الكنيست بيني غانتس على بن غفير: "تصريحات بن غفير تدل على أنه فقد البوصلة".

ووفق قناة كان العبرية، أضاف غانتس: "على نتنياهو أن يدين بيان بن غفير ويطرده"