غانتس: حزب الله وحماس سيدفعان الثمن

القدس المحتلة/سما/

علق وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق بيني غانتس على الأحداث الأمنية في اليوم الماضي، قائلا: "حماس وحزب الله سيدفعان الثمن".

وأشار غانتس إلى أنه "كان من المفترض أن تكون فترة رمضان فترة صلاة وعطلة، لكن هناك متطرفين يستغلون حرية العبادة لأغراض إرهابية"، مؤكدا أن "جيش الدفاع قوي وإسرائيل قوية.. حماس وحزب الله سيدفعان الثمن".



وكان غانتس حمل في تصريح سابق الدولة اللبنانية مسؤولية إطلاق صواريخ من أراضيها، وقال: "المسؤولون عن إطلاق الصواريخ في الشمال ليسوا فقط حماس وحزب الله، بل دولة لبنان، وهي التي ستتحمل تبعات الأعمال الإرهابية من أراضيها وكذلك حماس من قطاع غزة. أقول هنا بشكل مؤكد - نحن نعرف كيف نرد على الإرهاب من لبنان، ومن غزة".