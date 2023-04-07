  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

غانتس: حزب الله وحماس سيدفعان الثمن

الجمعة 07 أبريل 2023 05:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس: حزب الله وحماس سيدفعان الثمن



القدس المحتلة/سما/

علق وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق بيني غانتس على الأحداث الأمنية في اليوم الماضي، قائلا: "حماس وحزب الله سيدفعان الثمن".

وأشار غانتس إلى أنه "كان من المفترض أن تكون فترة رمضان فترة صلاة وعطلة، لكن هناك متطرفين يستغلون حرية العبادة لأغراض إرهابية"، مؤكدا أن "جيش الدفاع قوي وإسرائيل قوية.. حماس وحزب الله سيدفعان الثمن".


وكان غانتس حمل في تصريح سابق الدولة اللبنانية مسؤولية إطلاق صواريخ من أراضيها، وقال: "المسؤولون عن إطلاق الصواريخ في الشمال ليسوا فقط حماس وحزب الله، بل دولة لبنان، وهي التي ستتحمل تبعات الأعمال الإرهابية من أراضيها وكذلك حماس من قطاع غزة. أقول هنا بشكل مؤكد - نحن نعرف كيف نرد على الإرهاب من لبنان، ومن غزة".

#بيني غانتس

الأكثر قراءة اليوم

ما هي قرارات الكابينت للرد على اطلاق الصواريخ من لبنان ؟

أسعار صرف العملات

إسرائيل تحمل حماس مسؤولية اطلاق الصواريخ من لبنان

النخالة يوعز لمقاتلي الجهاد الاسلامي بالاستعداد للرد على أي عدوان اسرائيلي

لبنان : عدوان إسرائيلي على جنوبي مدينة صور

هنية من بيروت : نحذر الاحتلال من التمادي في عدوانه على المسجد الاقصى

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

الأخبار الرئيسية

photo_2023-04-07_16-31-05

إعلام عبري: حماس تحرج "إسرائيل"..

بن غفير يهاجم المعارضة والأخيرة ترد..

photo_2023-04-07_15-42-28

عقب عملية الأغوار.. غالانت يصدر تعليمات جديدة

photo_2023-04-07_15-10-51

"برنياع" و"هاليفي" يستعرضان موقفين مختلفين حول القصف الإسرائيلي في لبنان

الاحتلال يقرر استدعاء قوات من الاحتياط في الجبهة الجنوبية والشمالية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم